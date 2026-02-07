Рейс авиакомпании SAS, следовавший из аэропорта Арланда в испанскую Малагу, был вынужден прервать полёт и вернуться в пункт вылета.

Причиной инцидента стало обнаружение мыши на борту воздушного судна. Самолёт вылетел из Швеции в субботу утром, однако примерно на середине маршрута капитан сообщил пассажирам, что один из них заметил грызуна. В целях безопасности было принято решение развернуть лайнер.

Большинство пассажиров направлялись в Малагу, чтобы посетить товарищеский матч футбольного клуба AIK.

«Самолёт был полностью заполнен болельщиками AIK — и, похоже, ещё одним маленьким пушистым фанатом», — с улыбкой рассказал один из пассажиров.