В Судане в результате удара беспилотника повстанческой организации Сил быстрого реагирования (RSF) погибли 24 человека, включая восьмерых детей и двух новорожденных.

Как сообщает финское издание Yle, согласно данным Суданской сети врачей, дрон RSF, воюющей против правительственной армии, попал в открытое транспортное средство, перевозившее беженцев. Находившиеся в автомобиле люди бежали от боев в районе Дубейкир. Атака произошла недалеко от города Рахад в штате Северный Кордофан. Медики призвали международное сообщество и правозащитные организации срочно принять меры для защиты мирного населения и привлечь руководство RSF к ответственности.