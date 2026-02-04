В Купянске Харьковской области в окружении сил обороны Украины остаются до полусотни российских военнослужащих. Об этом 4 февраля заявил представитель группировки Объединённых сил подполковник Виктор Трегубов в комментарии «Украинской правде».

По его словам, российские военные гибнут по несколько человек в день под обстрелами и ударами украинских дронов.

Ранее, 2 февраля, Трегубов в эфире телемарафона «Единые новости» сообщил, что россияне, которые просочились в город малыми пехотными группами, «на самом деле обречены». Он подчеркнул, что ситуация для Сил обороны на Северо-Слобожанском направлении, включая Купянск, остаётся «ровной и положительной».