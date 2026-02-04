В Джалилабаде скончался мужчина, который напал с топором на своих племянников. А. Нагиев умер вчера ночью.

Report со ссылкой на источники сообщает, что Нагиев содержался один в камере изолятора и бросился вниз головой со второго яруса кровати. Его поместили в Республиканскую нейрохирургическую больницу в тяжелом состоянии. Несмотря на усилия врачей, мужчина вскоре скончался.

Отметим, что инцидент произошел три дня назад в селе Учтепе Джалилабадского района. В результате инцидента различные травмы получили местные жители Гусейн Нагиев (2012 г.р.) и Хагигат (2011 г.р.) Нагиева. Подростки были госпитализированы. Врачам не удалось спасти жизнь 15-летней Хагигат Нагиевой

Позже сотрудники полиции задержали подозреваемого в совершении преступления 49-летнего А. Нагиева.