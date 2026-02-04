В прошлом году на валютных аукционах предложение значительно превысило спрос. Об этом сегодня на пресс-конференции, посвящённой учётной ставке, сообщил председатель Центрального банка Азербайджана Талех Кязымов.

Он уточнил, что население прекратило лихорадочно скупать иностранную валюту в банках, в январе особого спроса на валюту на рынке не наблюдалось.

По его словам, за последний месяц было продано около 300-350 млн валюты, хотя планировалось реализовать 700 млн.

«В то же время мы наблюдаем, что в январе зафиксирован самый низкий показатель спроса на валюту за последние 3-4 года. Также принимаются во внимание показатели наличной купли-продажи. В январе купля валюты превысила сбыт всего на 18 млн. долларов», — отметил Кязымов.

Он подчеркнул, что это является показателем стабильности на рынке.