В результате сильного ветра, продолжающегося со вчерашнего вечера, по состоянию на 12:00 4 февраля на территории города было сломано 37 деревьев, у 23 деревьев обломались ветви. Об этом сообщили в Бакинском городском объединении по озеленению.

11: 19 С ночи на утро 3 февраля в результате сильного ветра было сломано 19 деревьев, у 15 деревьев обломались ветви. Об этом сообщили в Бакинском городском объединении по озеленению.

В объединении сообщили, что из-за продолжающегося с вечера непогоды коммунальные службы переведены на усиленный режим работы. Дежурные бригады оперативно устраняют последствия стихии: убирают поваленные деревья и обломанные ветки, а также проводят очистку территорий.