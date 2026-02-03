В посёлке Бильгях в Баку начался снос объектов, принадлежащих бывшему депутату Милли Меджлиса Галибу Салахзаде.

Как рассказал Салахзаде местным СМИ, эти объекты были сданы в аренду различным лицам.

«Объекты сносятся по указанию Исполнительной власти Сабунчинского района. Общая площадь принадлежащих мне построек превышает 1200 квадратных метров. Мне сказали, что они находятся рядом с домом уважаемого человека, поэтому должны быть снесены. Пока снесли одно здание и предупредили, чтобы остальные мы демонтировали сами. Но я сносить не буду», — заявил Салахзаде.

Напомним, что ранее в Бильгяхе уже были снесены несколько объектов Салахзаде, а ворота его виллы были заложены каменной кладкой.