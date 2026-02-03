В Октябрьском районе Саратова судебные опечатали вход точки фаст-фуда и кассовое оборудование из-за приема на работу повара из Азербайджана.

Суд признал владельца кафе с фаст-фудом на улице Рахова виновным в незаконном привлечении к трудовой деятельности иностранного гражданина (часть 1 статьи 18.15 КоАП РФ). Мужчина принял на работу в качестве повара 29-летнего гражданина Азербайджана, хотя в регионе действует запрет на работу иностранных граждан в сфере общественного питания.

Сотрудники полиции составили в отношении предпринимателя протокол, а суд назначил бизнесмену наказание в виде административного приостановления деятельности кафе сроком на 14 суток.