Президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с находящимся в Киеве генсеком НАТО Марком Рютте.

«Сегодня был рекордный российский удар по применению баллистических ракет. Было 28 крылатых ракет, а также еще 43 ракеты разных типов, которые попадают в цель по баллистической траектории и могут быть сбиты только «Патриотом». Это означает, что нам нужны ракеты для этих систем и что поставки должны быть оперативными. Мы сегодня говорили с Марком именно об этом, и я надеюсь, что нам удастся реализовать все, о чем мы договорились», — написал Зеленский по итогам встречи.

Зеленский отметил, что во время встречи говорили о сегодняшнем массированном российском обстреле Украины.

«Была просьба президента Соединенных Штатов воздержаться от ударов по энергетике и инфраструктуре на время встреч наших переговорных команд. Президент Америки сказал, что необходимо воздержаться от ударов в течение недели. Фактически это началось в ночь на пятницу, и в ночь на сегодня русские нарушили обещание. То есть либо Россия теперь считает, что в неделе неполных четыре дня вместо семи, либо они действительно делают ставку только на войну и просто дождались самых холодных дней этой зимы, когда на значительной территории Украины температура ниже -20 по Цельсию.

То, что делает Россия, всегда ясно свидетельствует о ее намерениях. Мы считаем, что этот российский удар действительно нарушает то, о чем договаривалась американская сторона, и должны быть последствия этого. Все видят погоду – самые сложные дни этой зимы сейчас, и именно удары по инфраструктуре, по нашей энергетике, чтобы лишить людей тепла и устроить блэкаут – это настоящее отношение России ко всему, что происходит. Мы будем контактировать с американской стороной по этому поводу. И я рассчитываю, что партнеры не будут молчать о том, что происходит», — отметил Зеленский.