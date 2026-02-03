5,3 % азербайджанской молодежи — безработные. Об этом написал на своей странице в соцсети Facebook депутат Милли Меджлиса Вугар Байрамов.

Он отметил, что в настоящее время из 10 млн 224 тыс. населения 2 млн 300 тыс. составляют граждане в возрасте от 14 до 29 лет. Из них 1 млн 206 тыс. — мужчины и 1 млн 94 тыс. — женщины. По официальным данным, 5,3 % молодежи являются безработными. Уровень безработицы в этой возрастной группе составляет 4,6 % — среди мужчин и 6,1 % — среди женщин.

Известно, что 2726 молодых людей являются кандидатами докторской степени по философии, а 578 — кандидатами докторской степени в области наук. Хотя число молодых людей, желающих получить докторскую степень по философии, увеличилось, число стремящихся стать докторами наук сократилось.

Кроме того, численность государственных служащих составляет 27,4 тыс. человек, из которых 2,5 % — моложе 25 лет, а 13,7 % — люди в возрасте 25–29 лет.

К началу 2024/2025 учебного года число азербайджанской молодежи, получающей государственную стипендию для обучения за рубежом, составило 1111 человек. Из них 212 выбрали страны СНГ, а остальные — другие страны. Повышенный интерес нашей молодежи к образованию свидетельствует об их более активном участии в развитии общества, подчеркнул депутат.