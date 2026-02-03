За последние дни первая криптовалюта — биткоин — потеряла около 16%, а по итогам января подешевела на 13%. Курс BTC опустился до $75 500, что ниже средней цены покупки монет компанией Strategy, крупнейшим публичным корпоративным держателем биткоина ($76 037). Одновременно BitMine Immersion Technologies, крупнейший держатель Ethereum, зафиксировала убыток в размере $6 млрд на фоне масштабных ликвидаций позиций трейдеров.

Комментируя ситуацию, эксперт в области цифровых валют Эльнур Гулиев заявил Minval, что азербайджанским криптоинвесторам стоит сохранять хладнокровие и дождаться марта, когда, по его оценке, рынок может перейти к фазе восстановления.

Пока одни участники рынка призывают покупать на спаде, другие, напротив, советуют выводить средства. По словам Гулиева, каждое падение криптовалюты открывает возможность приобрести актив по более выгодной цене.

«Так было всегда. С момента создания биткоина и по сегодняшний день он 13 раз резко терял в цене — до 60%, но затем восстанавливался и превышал прежние уровни», — отметил эксперт. По его прогнозу, в 2026 году стоимость биткоина может превысить отметку в $145 тыс.

Гулиев выделил три основные причины текущего падения. Первая связана с глобальной политической напряжённостью: в такие периоды снижаются не только криптовалюты, но и другие активы. «Сегодня мы видим резкое падение цен на золото и серебро — всё это взаимосвязано», — подчеркнул он.

Вторая причина — изменение учётной ставки Федеральной резервной системы США. В последние дни доллар перешёл к фазе укрепления, что традиционно сдерживает рост биткоина и других рискованных активов.

Третья причина, по словам эксперта, связана с перераспределением интересов инвесторов. До недавнего времени рынок драгоценных и цветных металлов демонстрировал стремительный рост, поскольку инвесторы в условиях неопределённости предпочитали более «осязаемые» и безопасные активы, такие как золото и серебро.

Гулиев также отметил, что падение биткоина носило спекулятивный характер и произошло после достижения отметки в $126 тыс. При этом он призвал трейдеров не поддаваться панике.

«Это естественная реакция на макроэкономические процессы. Мы видели, как в один день серебро подешевело на 38%. Цены скорректируются, и с большой вероятностью уже с марта — ближе к лету — начнётся новая фаза роста криптовалют», — считает эксперт.

Говоря о потерях азербайджанских трейдеров, Гулиев отметил, что из-за отсутствия в стране криптобиржи и профильного законодательства отследить точную статистику невозможно. При этом интерес граждан Азербайджана к криптовалютам остаётся высоким — цифровые активы приобретаются через международные онлайн-платформы.

В свою очередь бизнес-консультант Фархад Парвизи в комментарии Minval заявил, что считает криптовалюту исключительно спекулятивным инструментом с высоким уровнем риска.

По его словам, крипторынок ориентирован прежде всего на трейдеров, а не инвесторов, и отличается высокой волатильностью. «Молодое поколение активнее заходит в криптовалюты, тогда как люди старшего возраста зачастую избегают биткоина из-за непонимания его ценности и рисков», — отметил он.

Парвизи подчеркнул, что нынешняя ситуация на рынке носит спекулятивный характер на фоне неопределённости с курсом доллара и ценами на драгоценные металлы.

«Я скептически отношусь ко всем коинам. За биткоином нет реальной экономики — вы не покупаете завод, производство или что-то полезное для общества. Это аналог цифрового золота, который просто складируется. Экономической пользы для людей от таких инвестиций нет. Это спекулятивный инструмент, и я как экономист выступаю против них. Моё мнение — это мыльный пузырь, но каждый вправе принимать собственное решение», — заключил он.