Кремлёвский пропагандист Владимир Соловьёв, комментируя захват США судов так называемого «теневого флота» России, фактически признал военное бессилие Москвы и призвал к помощи Китай.

Заявление прозвучало в эфире программы «Вечер с Владимиром Соловьёвым» на государственном телеканале «Россия 1».

Соловьёв предложил договориться с Пекином о военном сопровождении российских танкеров, заявив, что Россия могла бы предоставить суда, а Китай — охрану и защиту. По его словам, в случае столкновения США якобы пришлось бы иметь дело сразу с двумя ядерными державами.

Кроме того, пропагандист призвал Китай помочь России с космической разведкой, признав наличие у РФ серьёзных проблем в этой сфере. Он также высказался за углубление военно-экономического и стратегического сотрудничества с Пекином.