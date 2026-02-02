Арестован Салман Мамедов, управлявший страницей «Velizarofficial» в соцсети TikTok.

В отношении него составлен протокол по статье Кодекса об административных проступках о размещении информации, запрещённой к распространению в интернет-ресурсах или в информационно-телекоммуникационных сетях.

По решению суда С. Мамедов был арестован в административном порядке.

Отметим, что в последние несколько дней на TikTok сообщалось о том, что к прямому эфиру “Velizar” подключилось около 80 тысяч человек. Такое количество зрителей вызвало серьёзные обсуждения.