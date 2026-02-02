Сегодня даже историки затрудняются ответить, кто вбросил в российский политический лексикон эффектную фразу «Боятся — значит, уважают». Но своё влияние на постсоветском пространстве Москва строила и строит исключительно на страхе. В то время как другие государства активно практикуют прежде всего «мягкую силу», Кремль предпочитает другие методы. В результате за последние годы Россия превратилась из «старшего брата» в постсоветском мире в настоящего тирана, который давит соседей вместо того, чтобы протягивать руку помощи. Партнёрство? Забудьте! Его заменили грубое давление, угрозы и закулисный шантаж.

Только вот в чём проблема: эта политика на постсоветском пространстве больше не работает. В той или иной степени от России дистанцируются здесь практически все государства, даже те, кого она ещё недавно считала своим форпостом. Политические связи рушатся, как карточный домик, гуманитарные связи испаряются, а ксенофобия в России цветёт пышным цветом — мигрантов притесняют, а соседей обвиняют во всех смертных грехах. СНГ, эта реликвия из 90-х, давно стала пустой формальностью без реальной пользы или ценности.

Здесь нужно пояснение. Того, что политические связи России с новыми независимыми странами будут со временем слабеть, честно говоря, следовало ожидать. Первоначально, по горячим следам распада СССР, многие бывшие республики просто не имели зрелых государственных структур во многих областях — от дипломатии до военно-силовой сферы. Не располагали собственной системой экспорта своей продукции на мировые рынки. И в результате вынуждены были проводить «политику одного окна», ориентируясь в большинстве вопросов на Москву. Но со временем, по мере укрепления собственной независимости, начинался и процесс диверсификации. Сохранить в полной мере своё прежнее влияние Москва не могла даже теоретически. Но даже в условиях возросшей конкуренции многое можно было бы сохранить — если бы Москва хотела сотрудничать. А она предпочитала давить.

С гуманитарными связями тоже не всё гладко, и это ещё очень мягко сказано. Как бы гуманитарные связи никому не угрожают — ровно до того момента, пока под видом «гуманитарных связей» не начинается совершенно другая деятельность. А что было на практике? С самых ранних этапов после распада СССР Москва требовала от бывших республик предоставить русскому языку «особый статус». Любые попытки использовать в делопроизводстве свои национальные языки, что более чем естественно для независимых государств, приводили к политическим истерикам и воплям о «русофобии», «притеснении русскоязычных» и т. д. С началом украинской войны появилась ещё одна сторона вопроса. Москва активно пропихивала на гастроли именно тех артистов, которые открыто поддержали агрессию, что, мягко говоря, не находило понимания. Ну и, наконец, использование «Русских домов» с далеко не гуманитарными целями — от вербовки наёмников на ту же украинскую войну и до «крыши» для спецслужб. В Азербайджане «Русский дом» ещё и устраивал географические «мероприятия», где продвигал российские территориальные притязания уже не к Украине, а, например, к Норвегии — на архипелаг Шпицберген, он же Свальбард.

И что же в результате? Давайте посмотрим на статистику — она кричит о крахе! Что особенно заметно на примере такого формата, как Содружество Независимых Государств. СНГ, созданное в 1991 году как инструмент «цивилизованного развода» после распада СССР, уже потеряло ключевых игроков. Грузия хлопнула дверью в 2009-м, сразу после российско-грузинской войны 2008 года — Москва вторглась, оккупировала Абхазию и Южную Осетию, и Тбилиси сказал: «Хватит!» Причина? Российская агрессия, которая разрушила все иллюзии о «братстве». Украина формально вышла в 2018-м, но фактически прекратила участие ещё в 2014-м после аннексии Крыма и войны на Донбассе — Кремль развязал кровавый конфликт, обвиняя Киев в «нацизме», и потерял соседа навсегда. Молдова в 2023-м объявила о постепенном выходе, а к 2026-му уже вышла из большинства соглашений — проевропейский курс, давление Москвы через газ и Приднестровье стали последней каплей. Даже Армения дистанцируется от Кремля. Статистика неумолима: из 12 первоначальных членов реально активны всего 9, и то с оговорками — Туркменистан ассоциированный, а остальные — Казахстан, Узбекистан — смотрят на Запад. Такие союзы, построенные на доминировании одной страны, обречены на «конец истории» — они устарели, как и идея вечного страха перед «старшим братом».

Но это не всё — громкие скандалы Москвы с соседями по СНГ просто зашкаливают!

Опять-таки вспомним войну России с Грузией в 2008-м: Кремль обвинил Тбилиси в «геноциде» осетин, а пропагандисты вроде Владимира Соловьёва и Маргариты Симоньян трубили о «фашистах» в Грузии, оправдывая оккупацию. Результат? Скандал на весь мир: Грузия вышла из СНГ, а Россия осталась в изоляции. С Украиной — полный провал: аннексия Крыма в 2014-м, война на Донбассе, где кремлёвские рупоры вроде Дмитрия Киселёва и Сергея Мардана вещают о «нацистах» и «сатанистах» в Киеве, призывая к «денацификации» (последний, между прочим, также призывал напасть на Казахстан). А Молдова? Москва шантажирует газом, поддерживает сепаратистов в Приднестровье, а пропагандисты обвиняют Кишинёв в «русофобии» и «цветных революциях». С Казахстаном — заявления о «северном Казахстане» как русской земле от тех же Соловьёва и Мардана, которые вызвали дипломатический скандал и отток влияния.

Даже с Азербайджаном: после того как российская ПВО сбила гражданский самолёт AZAL, кремлёвские СМИ пытались свалить вину на «техническую неисправность», «украинский дрон», «столкновение с птицами», но правда вышла наружу — и вот скандал, где риторика «мы не виноваты» только усилила напряжение. Эти пропагандисты с их агрессивной болтовнёй не раз оборачивались бумерангом для Москвы, подрывая остатки доверия и уважения.

Есть старое правило: систему характеризует не ошибка, а реакция на неё. Совершить ошибку, даже с десятками и сотнями жертв, ПВО может. Но если вместо привлечения виновных к ответственности начинается запуск заведомых фейков, этих самых виновных от ответственности прячут, а Следственный комитет вообще прекращает уголовное дело — это уже не ошибка. Это уже политика, в результате которой уже дважды президент Азербайджана Ильхам Алиев отказывается от участия в саммитах СНГ.

В итоге вывод прост: СНГ — бесполезная структура, где лидерство России не даёт ни уважения, ни выгоды. Официальный Баку давно уже выстроил успешные двусторонние механизмы с соседями и миром — от Турции до ЕС и США. Если Москва не даёт ответов, не удивляйтесь, когда Баку скажет: «До свидания!» Эра таких «империй страха» давно подошла к концу — будущее за свободными нациями, которые выбирают партнёрство, а не принуждение и имперский тон. Так что время действовать!