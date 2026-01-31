После первой в Азербайджане трансплантации органов от умершего донора число граждан, изъявивших желание стать донорами, превысило 1200 человек.

Председатель Координационного центра по донорству и трансплантации органов Егяна Аббасова сообщила, что для проведения первой в Кавказском регионе операции по трансплантации сердца в Азербайджане был пройден длительный и сложный путь.

«В первую очередь для Координационного центра по донорству и трансплантации органов была создана правовая база. С этой целью разработано положение о единой информационной базе. В нее включены все медицинские учреждения, осуществляющие трансплантацию, а также списки пациентов, ожидающих донорские органы», — отметила она.