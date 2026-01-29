В рамках проекта по реинтродукции зубров, реализуемого по инициативе Лейлы Алиевой Общественным объединением IDEA совместно с Министерством экологии и природных ресурсов и азербайджанским представительством Всемирного фонда дикой природы (WWF), в Азербайджан были отправлены 18 зубров. Из Берлинского зоопарка Tierpark отправлены 12 животных, еще 6 прибыли из немецкого города Бад-Берлебург.

За процессом наблюдали посол Азербайджана в Германии Насими Агаев, директор берлинского зоопарка Андреас Книрим и представители профильных структур.

«С 2019 года при поддержке организации IDEA совместно с Германией реализуется очень успешный проект. Зубры из зоопарков Германии и других европейских стран доставляются в Азербайджан, где их выпускают на волю, возвращая в естественную среду обитания. Это демонстрирует значимость, которую Азербайджан придает сохранению биоразнообразия и охране окружающей среды, а также является ярким примером партнерства с Германией», — отметил посол Агаев.

Зубры были транспортированы из Берлина во Франкфурт, а затем направлены в Азербайджан. По прибытии животные некоторое время проведут в вольерных условиях для адаптации, после чего будут выпущены в дикую природу.