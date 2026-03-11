Армения не собирается откладывать реализацию проекта TRIPP, заявил премьер-министр страны Никол Пашинян, выступая в Европарламенте.

По его словам, Ереван уже пользуется транзитными маршрутами через Азербайджан и готов в любое время обеспечить транзит между Азербайджаном и Турцией. Однако, отметил он, Анкара и Баку «пока не воспользовались предложением Армении».

Пашинян также подчеркнул, что разблокировка коммуникаций отвечает интересам обеих стран и может снизить уязвимость региона перед внешними потрясениями.