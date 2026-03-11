Президент Европейского центрального банка Кристин Лагард заявила, что нынешняя ситуация на фоне конфликта на Ближнем Востоке существенно отличается от 2022 года.

«Сегодняшняя ситуация сильно отличается от ситуации 2022 года», — сказала она в эфире FranceTV.

По её словам, тогда цены на энергоносители были значительно выше: нефть Brent достигала почти $130 за баррель, а газ — около 340 евро за МВтч. Сейчас нефть стоит около $49, а газ — примерно 39 евро.

Лагард также отметила, что в 2022 году инфляция составляла около 6%, тогда как сейчас она находится на уровне 1,7% в еврозоне и 1,3% во Франции.

«Таким образом, мы находимся в гораздо более контролируемой экономической ситуации. Инфляция под контролем», — подчеркнула она.

При этом Лагард признала, что нынешний период отличается высокой неопределённостью и нестабильностью на рынках. «Это действительно тревожная нестабильность», — сказала она.

Отвечая на вопрос о риске стагфляции, глава ЕЦБ заявила, что центральные банки не допустят выхода инфляции из-под контроля. «Поверьте, мы примем необходимые меры, чтобы держать инфляцию под контролем», — отметила Лагард.