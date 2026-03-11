Россия передает Ирану информацию о тактике использования беспилотников для ударов по американским целям и странам Персидского залива. Об этом сообщает CNN со ссылкой на источник в западной разведке.

По данным телеканала, Москва делится с Тегераном передовыми методами применения дронов, которые использовались во время войны в Украине.

Источник CNN отметил, что ранее сообщалось о передаче разведданных, однако консультации по тактике ударов являются новым уровнем поддержки.

Ранее The Washington Post писала, что Россия может передавать Ирану информацию о расположении американских военных объектов. В то же время спецпосланник президента США Дональда Трампа Стив Уиткофф заявил, что Владимир Путин во время разговора с американским лидером отрицал передачу таких данных Тегерану.