На оккупированных территориях Украины российские солдаты пытаются скрыться от украинских дронов с помощью необычной маскировки. По наблюдениям украинских военных, среди россиян наблюдается странная тенденция: солдаты массово переодеваются в неуклюжие костюмы, напоминающие пингвинов, и перемещаются по заснеженным степям.

Так, очередной «российский пингвин» был нейтрализован в зоне ответственности 120-й отдельной бригады территориальной обороны. Он надел странную накидку, предназначенную для снижения теплового излучения, однако на практике она сделала его еще более заметным, и дрон быстро поразил цель.