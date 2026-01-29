Моджтаба Хаменеи, второй сын верховного лидера Ирана, на протяжении многих лет был связан с тайной сетью компаний, через которую скупалась элитная недвижимость за рубежом.

Как выяснило агентство Bloomberg, активы на миллиарды долларов оформлялись на подставные фирмы и номинальных владельцев, что позволяло скрывать реального бенефициара и обходить международные санкции.

По данным издания, только в Лондоне структура владеет недвижимостью более чем на 100 млн фунтов, включая особняки на Bishops Avenue — «улице миллиардеров». Также упоминаются виллы в Дубае, отели и объекты в крупных финансовых центрах Европы, в том числе во Франкфурте и на Майорке.

Документы указывают, что часть средств могла происходить из нефтяных доходов Ирана, выведенных через сложные финансовые цепочки с участием счетов в ОАЭ, Швейцарии, Лихтенштейне и Великобритании — на фоне заявлений о якобы скромном образе жизни семьи иранского лидера.