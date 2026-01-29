Американская газета The Wall Street Journal описала три сценария развития событий в Украине в 2026 году. По оценке издания, наиболее вероятным является продолжение войны, в то время как переговоры о ее завершении будут идти по кругу. Однако нарастающее напряжение в этом году может ослабить позиции Киева или Москвы, вынудив их пойти на сделку, к которой они пока не готовы, говорится в публикации.

Сценарий 1. Продолжение войны

Москва по-прежнему рассчитывает, что Украина ослабнет раньше, чем экономика России, однако до краха Киева еще далеко, пишет WSJ. Обе стороны опасаются давления со стороны Дональда Трампа из-за отсутствия прогресса в переговорах и стараются выглядеть «конструктивными». Для Украины передача незахваченных территорий, включая Донбасс, остается «красной линией». Владимир Зеленский заявляет, что любые территориальные уступки возможны только при наличии надежных гарантий безопасности, включая поддержку США. В украинском обществе сохраняется скепсис к переговорам, так как действия России воспринимаются как сигнал о намерении продолжать войну.

Сценарий 2. Украина истощается первой

Главный риск для Киева — износ армии: многолетние бои без пауз, усталость личного состава и рост дезертирства. ВСУ компенсируют нехватку пехоты развитием дронов, но Россия сократила отставание в этой сфере. Эксперты не ожидают резких изменений на фронте: наступление в Донбассе остается медленным и крайне затратным. В случае истощения Украина может быть вынуждена принять тяжелое соглашение — с территориальными уступками, ограничениями военной мощи и слабыми гарантиями безопасности со стороны США.

Сценарий 3. Россия устает

Российская экономика стагнирует, гражданские отрасли сокращаются, а низкие цены на нефть, удары по НПЗ и давление на «теневой флот» бьют по доходам Кремля. Бизнес-элита недовольна растущей зависимостью экономики от ВПК и Китая, однако признаков внутреннего давления на Владимира Путина пока нет. Тем не менее, по оценке WSJ, Россия не сможет воевать бесконечно: усиление и более жесткое применение санкций может приблизить переход к реальным переговорам.