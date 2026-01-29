В Азербайджане меняется порядок принудительного взыскания штрафов.

Это отражено в предлагаемых изменениях в Кодекс об исполнении наказаний, которые были вынесены на обсуждение на сегодняшнем заседании Комитета Милли Меджлиса по правовой политике и государственному строительству, прошедшем в формате видеоконференции, передает АПА.

Согласно проекту, в случае если осуждённый не уплачивает штраф в установленный срок, исполнение наказания в виде штрафа осуществляется путём направления его на принудительное исполнение судом, вынесшим приговор.

В этом случае штраф в первую очередь взыскивается за счёт заработной платы или иных доходов осуждённого. При отсутствии у осуждённого заработной платы или иных доходов, либо если их размер недостаточен для полного погашения штрафа, взыскание обращается на имущество, находящееся в частной собственности осуждённого, либо на его долю в общей собственности. В таком случае применяются положения закона «Об исполнительном производстве», касающиеся обращения взыскания на имущество должника.