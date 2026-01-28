Общее соглашение по гарантиям безопасности Украины уже достигнуто. Об этом заявил госсекретарь США Марко Рубио, выступая перед комитетом Сената по международным отношениям.

«Сейчас много разговоров о гарантиях безопасности, и это то, по чему уже есть общее соглашение, если говорить об Украине», — отметил Рубио.

Он уточнил, что такие гарантии в основном предполагают развёртывание ограниченного контингента европейских войск, прежде всего французских, а также последующую поддержку со стороны Соединённых Штатов. По словам госсекретаря, именно такой формат рассматривается в качестве основы будущих гарантий безопасности для Киева.

«На практике эти гарантии безопасности сводятся к размещению ограниченного контингента европейских войск — главным образом французских и британских — и к американским гарантиям безопасности», — подчеркнул Рубио.