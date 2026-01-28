Иран вступает в «третью фазу» конфликта с США и Израилем, заявил заместитель главы МИД страны Казем Гарибабади.

По его словам, первой фазой была 12-дневная война, второй — беспорядки спустя всего семь месяцев после окончания войны. Замглавы МИД утверждает, что происходящее сейчас вокруг Ирана является началом очередной фазы конфликта.

«Тактика противника изменилась, но исход останется прежним — они потерпят поражение», — отметил Гарибабади, добавив, что Иран ответит даже на ограниченный удар.

Между тем в соцсетях сообщается о вылете не менее десяти правительственных самолетов из стран Ближнего Востока, что может указывать на эвакуацию дипломатов.