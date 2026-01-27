Фраза «век информационных потоков» не нова — «избитая» банальность, на которую даже не обращают внимания. Современный человек буквально каждую минуту получает новую информацию. События так быстро сменяют друг друга, что порой мы даже не задумываемся и не вникаем в содержание услышанного. Ощущение, что информация существует сама по себе, в отрыве от нас. Информация — как незваный гость: может прийти, удивить и «наследить». Прогнать такого гостя невозможно, а терпеть его сложно и даже опасно.

Информация повсюду, она с нами с первых дней нашей жизни. Мы рождаемся, знакомимся с родителями, пытаемся понять свою национальную принадлежность, учимся правилам поведения: детский сад, школа, институт, новые рабочие коллективы, новые корпоративные правила. Мы пытаемся познать себя и своё место в этом мире, влюбляемся, разочаровываемся, сталкиваемся с непониманием, несправедливостью и социальными проблемами, пытаемся понять, кто друг, а кто враг. При этом каждый раз упираемся в новые вопросы, которые вновь и вновь толкают нас на поиск очередной порции информации. Это буквально замкнутый круг, и мы реально находимся в окружении информации. При этом нельзя забывать, что каждая информация заключает в себе определённую эмоцию. Мы реально обречены на то, что информация будет всегда в нашей жизни и оказывать на нас влияние.

В контексте бесконечных информационных потоков такая величина, как «количество», абсолютно не говорит о «качестве» этой информации. Информация давно уже вышла из-под контроля. Столкновение информаций из различных источников порождает абсолютно новую информацию, которая, в свою очередь, может стать причиной неадекватных реакций. Информация уже сама порождает новую информацию.

В этом плане социальные сети выступают перед нами уже в качестве кибернетического инкубатора новой информации. В силу того, что информация постоянно преобразуется, она, по существу, бессмертна. Надо принципиально подчеркнуть, что чем большее количество человеческих умов смогла поработить конкретная информация, тем сильнее и продолжительнее становится её жизнь. Каждый поставленный нами смайлик в соцсетях не просто увеличивает продолжительность существования конкретной информации, но и умножает географию её распространения. Таков алгоритм работы глобальной нейросети.

Учитывая, что полностью изолироваться и спастись от такого кибернетического вампира, как «информация», практически невозможно, нам остаётся лишь пытаться минимизировать последствия тесного сосуществования с ней. Уже сегодня сопротивляться интернету практически невозможно. С каждым годом мы наблюдаем всё большее смещение условных границ между реальным и виртуальным мирами. Виртуальное пространство интернета оказывает непосредственное влияние на нашу жизнь. Ситуация скатилась до «информационного разложения», а изначальное содержание такого морально-нравственного понятия, как «правда», деформировано.

По мере того, как увеличивается число электронных госуслуг, мы погружаемся в интернет-пространство до состояния зависимости. Подобные тенденции с каждым годом наращивают свои темпы. Благодаря развитию информационных технологий и различных электронных услуг практически у каждого из нас в интернет-пространстве существует второе «я». Интернет поглощает в себе фактор индивидуальности. Именно тут, то есть в контексте индивидуального восприятия потенциалов интернета, мы как раз и сталкиваемся с наибольшим количеством проблем.

Самым уязвимым «кластером» является молодёжь. Так, если для взрослого населения различные интернет-технологии являются в основном средством выполнения конкретных функциональных задач, то для подрастающего поколения интернет — это привлекательный и очень доступный альтернативный мир, в котором всё намного легче и гораздо проще, чем в мире реальном. Интернет превращается в механизм формирования ложной социальной идентичности. В виртуальном мире различные социально-политические установки и убеждения «размножаются» шаблонами и штампами. Готовые модели социального поведения и реагирования на происходящие события буквально навязываются молодому поколению.

Более того, интернет как идеальный инструмент социальной инженерии превратился в эффективный механизм, который приводит в действие «психологию толпы». Природа интернета наиболее эффективна в том, чтобы «разжечь» конкретную ситуацию, а развивают её уже аналитические разработки. В то время как интернет имеет ситуационный эффект, аналитика, напротив, даже негативы может подчинить стратегической цели. Поэтому информационная активность, не подкреплённая соответствующей аналитикой, будет иметь всего лишь ситуационный эффект.

Профессиональная аналитика в информационных потоках обезвреживает эмоциональные манипуляции, цель которых как раз и заключается в подстрекательстве к конкретным провокационным ситуациям. Международная практика реально доказывает, что отсутствие аналитики в информационных стратегиях и ситуационный подход в разрешении проблем усиливают вероятность возникновения кризисных ситуаций. Поэтому в информационной политике ограничиваться тиражированием информации и игнорировать аналитику — это всё равно что в споре надеяться на адекватность психически неуравновешенного человека, который к тому же держит в руках расчехлённое смертоносное оружие.