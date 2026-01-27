Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что перед Вооружёнными силами Украины поставлена задача обеспечить такой уровень российских потерь, который превысит возможности их ежемесячного пополнения.

По его словам, показатель в около 50 тысяч потерь в месяц является «оптимальным уровнем». Зеленский отметил, что это сложная, но реалистичная цель, достижение которой, по его мнению, может заставить Россию задуматься о причинах и цене продолжения войны.

Он подчеркнул, что выполнение этой задачи возложено на Министерство обороны Украины, армию и все силы обороны и безопасности страны. В качестве ключевых инструментов Зеленский назвал широкое применение беспилотников различных типов, а также тщательный анализ и выводы по итогам проведённых боевых операций.