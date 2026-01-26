Российский бизнесмен Олег Дерипаска очистил свой Telegram-канал, удалив публикации с критикой большой российско-украинской войны и Кремля. Точная дата полной зачистки неизвестна, но известно, что часть постов исчезла в середине января 2026 года.

Среди удалённых записей — сообщение апреля 2022 года, где Дерипаска называл войну «безумием», которое «нужно заканчивать уже сейчас». Также исчез пост сентября 2023 года, где бизнесмен критиковал правительство за введение дополнительных экспортных пошлин и иронизировал, что разговоры о росте благосостояния россиян существуют только в Москве и по телевизору.

Олег Дерипаска ведёт канал с января 2020 года. Согласно данным сервиса Tgstat, удаление постов происходило несколько лет: например, сообщение о войне уже было стерто в августе 2024 года.