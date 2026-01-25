Сотрудники правоохранительных органов задержали женщину, подозреваемую в краже денежных средств и драгоценностей в Ясамальском районе Баку. Об этом сообщает пресс-служба МВД.

По данным ведомства, злоумышленница, воспользовавшись тем, что дверь в квартиру была открыта, проникла в жилище и похитила 900 манатов, а также ювелирные изделия на сумму 29 тысяч манатов.

В ходе оперативных мероприятий была задержана 52-летняя М.Гусейнова, ранее судимая за преступление, связанное с грабежом. В процессе расследования установлено, что часть похищенных золотых украшений она успела продать.

Расследование по данному факту продолжается.