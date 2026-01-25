В Гарадагском районе Баку сотрудники полиции задержали мужчину, подозреваемого в хищении 1200 манатов с банковской карты своего коллеги. Об этом сообщили в пресс-службе МВД.

В результате оперативных мероприятий, проведённых сотрудниками 38-го отдела Гарадагского районного управления полиции, был установлен и задержан 28-летний Н.Аташов, подозреваемый в совершении преступления.

В ходе проверок выяснилось, что задержанный являлся коллегой потерпевшего и, воспользовавшись его телефоном, перевёл денежные средства на свой счёт через мобильное приложение.

Расследование по данному факту продолжается.