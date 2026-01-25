Израильская разведка представила США доказательства того, что в Иране «тихо» казнят протестующих. Об этом сообщает издание Israel Hayom.

Израильская разведка помогла США установить факт массовых казней протестующих против иранского режима, что противоречит заверениям, которые, по словам президента Дональда Трампа, он получил от иранского руководства. Трамп заявлял, что одной из причин задержки удара по Ирану было обещание остановить казнь более 800 задержанных, участвовавших в протестах.

Разведывательные данные, находящиеся в распоряжении администрации США, содержат неопровержимые доказательства того, что такие казни действительно имели место, причем с использованием различных методов. Израиль содействовал получению этих данных. Дополнительная информация указывает на применение боевого оружия против протестующих на улицах и на расстрел протестующих после их задержания.