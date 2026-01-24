Завершился судебный процесс по делу 1987 года рождения Эльвина Ахмедова (фамилия изменена), незаконно установивший скрытую камеру в доме одного из высокопоставленных должностных лиц чтобы получить его интимные видеозаписи.

Как сообщает Teleqraf, решением Бакинского суда по тяжким преступлениям обвиняемый, шантажировавший потерпевшего и вымогавший у него крупную сумму денег, приговорён к 13 годам лишения свободы.

Следствием установлено, что Ахмедов при помощи знакомых незаконно завладел ключами от квартиры должностного лица и тайно установил в жилище скрытую камеру. После этого он потребовал у потерпевшего 5 миллионов долларов. Опасаясь распространения компрометирующих материалов, пострадавший выплатил шантажистам 840 тыс. долларов.

Позднее потерпевший обратился с заявлением в правоохранительные органы. В результате Ахмедов был привлечён к уголовной ответственности и предстал перед судом.