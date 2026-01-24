В Голосеевском районе Киева попали в нежилое здание, начался пожар. Об этом сообщил глава КГГА Тимур Ткаченко, пишет УНИАН.

В Броварском районе повреждены четыре частных дома и два автомобиля. Еще один дом поврежден в Бориспольском районе.

Россия атаковала также Харьков. По словам мэра Харькова Терехова, враг атаковал город 25 «Шахедами».

Пациентов из роддома и больницы, которые повреждены в результате российской атаки в Индустриальном районе Харькова, перевели в другие медучреждения города, сообщил Суспильному городской голова Терехов.

По словам мэра Киева Кличко, известно о 1 погибшем и 4 пострадавших. Троих пострадавших медики госпитализировали. На левом берегу Киева перебои с тепло- и водоснабжением.