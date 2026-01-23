Бакинский метрополитен уходит от полной зависимости от российского поставщика поездов «Метровагонмаша». Многие годы ЗАО «Бакинский метрополитен» пополнял свой парк составами российского производства. Только за последние пару лет старые составы заменили полсотни вагонов российского производства. Предприятия сотрудничают с 1967 года, за это время в столицу Азербайджана были поставлены вагоны метро, изготовленные в Мытищах.

Специально для Баку была разработана оригинальная цветографическая схема, видоизменён дизайн фар, используется информационная система, адаптированная к местным условиям. В подвижном составе улучшена шумо- и теплоизоляция, автоматическая система обеззараживания воздуха с применением УФ-фильтров способствует дополнительной защите от распространения инфекций. Головные вагоны метро оборудованы местами для маломобильных пассажиров, а также площадками для размещения колясок и велосипедов.

Однако недавно Бакинский метрополитен принял важный шаг в направлении диверсификации поставок, которые должны снизить зависимость от одного производителя, тем более что нынешние условия и планы по расширению и разделению Зелёной и Красной веток метро позволяют сделать это. Перед администрацией метрополитена поставлена задача открыть 10 новых станций, а это означает необходимость расширения парка вагонов. Для модернизации Бакинского метрополитена Европейский инвестиционный банк (EIB) выразил готовность профинансировать до 50 % стоимости масштабной инвестиционной программы расширения. По оценкам, на модернизацию столичной системы метро потребуется до 3 млрд евро.

В связи с этим интерес Бакинского метрополитена устремился в сторону европейских и китайских производителей. На сегодня в планы администрации метрополитена входит до 2030 года приобретение 299 новых вагонов. Они будут выпущены на рельсы уже по разделённым веткам метро. Так, по каждой из веток будут ездить поезда лишь одной компании. Также каждый из трёх депо будет адаптирован для обслуживания лишь своего вида вагонов, что позволит работать с вагонами нескольких компаний.

В настоящее время Бакинский метрополитен не намерен отказываться от сотрудничества с «Метровагонмашем». По крайней мере, с производителем будет продолжено сотрудничество в области дальнейшей эксплуатации уже имеющихся вагонов.

Сегодня конкуренцию российскому производителю может составить Stadler Rail Group.

Как сообщили в ЗАО Minval, в пятницу, 23 января, в Баку состоялась встреча председателя правления ЗАО «Бакинский метрополитен» Вюсала Асланова с делегацией компании Stadler Rail Group во главе с председателем правления Петером Шпулером. Стороны обсудили планы по развитию Бакинского метро в рамках Государственной программы на 2025–2030 годы, включая вопрос закупки до 300 новых вагонов, которые будут отличаться низкими эксплуатационными расходами. Отдельно отмечалось, что реализация проектов при поддержке международных финансовых институтов считается наиболее целесообразной.

Также речь шла о внедрении в Бакинском метро современной системы управления движением поездов. Ожидается, что эта технология значительно повысит эффективность и безопасность перевозок. Сообщается, что тендер по проекту планируется объявить до конца текущего года, а сама закупка вагонов произойдёт в 2028–2030 годах.