Азербайджан стал участником инициативы Всемирного экономического форума (ВЭФ) «Переход к промышленным кластерам». Это произошло в рамках ежегодной встречи в Давосе. Участие ускорит декарбонизацию промышленности, в также цифровую трансформацию экономики.

Инициатива вполне вписывается в Стратегию развития цифровой экономики Азербайджана на 2026–2029 годы, в рамках которой страна делает ставку на создание промышленных кластеров, участие в международных проектах и развитие «зеленой» экономики. В связи с этим подписан Меморандум о намерениях о присоединении Азербайджана к инициативе ВЭФ. Его подписали заместитель министра экономики Азербайджана Анар Ахундов и президент SOCAR Ровшан Наджаф.

Ожидается, что это партнерство поможет создать в стране более эффективные модели производства, использовать передовые цифровые технологии и сократить выбросы углерода.

В частности, в Сумгайытском промышленном парке уже формируется промышленный кластер нового поколения NextGen. Он создается при сотрудничестве Агентства развития экономических зон, компаний SOCAR Polymer и SOCAR Karbamid. Целью проекта было снизить производственные издержки, повысить конкурентоспособность продукции и увеличить экспортный потенциал.

Инициатива ВЭФ «Переход к промышленным кластерам» предполагает скоординированную работу предприятий, расположенных в одном регионе и связанных общей производственной цепочкой. Основной акцент делается на снижение углеродных выбросов, цифровизацию и устойчивое развитие. Сегодня эта инициатива объединяет десятки промышленных кластеров по всему миру и служит площадкой для обмена передовым опытом в сфере «зеленой» трансформации.

С 2021 года к инициативе присоединились 39 промышленных кластеров из 19 стран. Азербайджан стал 20-й страной-участницей. По данным ВЭФ, эти кластеры позволяют сократить выбросы почти на 877 млн тонн CO₂, вносят вклад в мировой ВВП в размере 508 млрд долларов и поддерживают 4,6 млн рабочих мест.

Координацией участия Азербайджана в инициативе занимается Центр анализа и координации Четвёртой промышленной революции (4SİM) при Министерстве экономики.