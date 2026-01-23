Миллиардер и бизнесмен Илон Маск может вернуться в политическую сферу США на фоне приближающихся промежуточных выборов, сообщает The Wall Street Journal (WSJ).

По данным издания, ключевые представители Республиканской партии, включая вице-президента США Джей Ди Вэнса, обратились к Маску с просьбой поддержать республиканцев в сохранении большинства в Палате представителей и Сенате.

Источники WSJ сообщают, что миллиардер рассматривает возможность делать пожертвования на предвыборную кампанию республиканцев через организацию America PAC, созданную им в 2024 году для поддержки президентской кампании Дональда Трампа.

По мнению экспертов, это может означать возвращение Маска на политическую арену спустя несколько месяцев после того, как он сосредоточился на бизнес-проектах.