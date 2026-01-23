Проблем с качеством бензина, импортированного из Азербайджана, не зафиксировано. Об этом на пресс-конференции заявил руководитель Инспекционного органа Армен Котолян.

По его словам, образцы топлива прошли лабораторные исследования в Национальном центре стандартизации и метрологии Армении. Результаты показали, что бензин соответствует требованиям Евразийского экономического союза.

«С точки зрения качества нарушений не выявлено. При проверках АЗС мы не учитываем страну происхождения топлива», — отметил Котолян.

Первая партия азербайджанского бензина АИ-95 в Армению была поставлена в декабре 2025 года (1 220 тонн). Вторая — 2 698 тонн, третья — 979 тонн (11 января 2026 года).