На предстоящей встрече переговорных групп России, США и Украины в Абу-Даби будут представлены четыре документа, которые могут стать основой будущего мирного договора. Один из документов, по информации источников итальянской газеты Corriere della Sera, предусматривает полный уход украинских войск из Донбасса.

В качестве компенсации США предлагают программу финансовой поддержки Украины на $800 млрд под руководством главы инвестиционной компании BlackRock Ларри Финка. Еще один документ касается гарантий безопасности с участием США при поддержке европейских стран.

Итальянское издание отмечает, что, по сути, президент Украины Владимир Зеленский должен будет отказаться от части территорий в обмен на финансовую помощь и защиту со стороны Запада. При этом, как заявил президент Финляндии Александр Стубб, план реконструкции Украины на $800 млрд пока существует лишь на бумаге — реальные фонды на его реализацию отсутствуют.