В Армении может быть возбуждено уголовное дело в отношении католикоса всех армян Гарегина II по подозрению в отмывании денежных средств, сообщает Hraparak.

По данным газеты, в рамках предварительного расследования уже был допрошен бывший директор церковного телеканала «Шогакат» Мане Казарян. Следственные органы изучают обстоятельства продажи квартиры, которая ранее была предоставлена ему из церковного фонда.

Как утверждает издание, Следственный комитет Армении рассматривает данную сделку как возможную схему отмывания денег, к которой, по версии следствия, может быть причастен Гарегин II.

Отметим, что духовно-культурная общественная телекомпания «Шогакат», основанная Армянской апостольской церковью в 2011 году, прекратила деятельность с 1 января 2026 года по решению правительства Армении.