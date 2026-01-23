Президент США Дональд Трамп заявил, что президент Украины Владимир Зеленский сообщил ему о готовности подписать мирное соглашение. По словам американского лидера, он также считает, что к завершению конфликта стремится и президент России Владимир Путин.

«Параметры сделки уже известны. Мы обсуждаем эти вопросы на протяжении шести–семи месяцев. И он (Владимир Зеленский) приехал и заявил, что хочет заключить соглашение», — сказал Трамп, отвечая на вопросы журналистов.

Глава Белого дома отметил, что как Россия, так и Украина идут на определённые уступки в рамках усилий по урегулированию конфликта. Он также сообщил, что на полях Всемирного экономического форума в Давосе провёл несколько обсуждений, посвящённых возможным путям прекращения боевых действий.