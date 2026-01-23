США 22 января завершили процесс выхода из Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), не выплатив около $260 млн долга. Об этом сообщило агентство Bloomberg.

Как отмечается, в мае Всемирная ассамблея здравоохранения планирует обсудить правовые возможности решения этой проблемы.

Дональд Трамп 20 января 2025 года подписал исполнительный указ о выходе США из ВОЗ, обосновав свое решение непропорционально высокими взносами по сравнению с другими странами. Как указывает Bloomberg, Вашингтон полностью прекратил финансирование организации, прекратил участие в связанных с ней рабочих группах и отозвал своих представителей.

Процесс выхода США из ВОЗ начинался и во время первого президентского срока Трампа. 29 мая 2020 года он заявил о намерении полностью прекратить отношения страны с организацией, обвинив ее в том, что она якобы оказалась под полным контролем Китая. Соединенные Штаты проинформировали тогда ООН о выходе из ВОЗ с 6 июля 2021 года. Бывший президент США Джо Байден в первый день на посту главы американского государства подписал указ об отмене этого решения.