Официальный сайт УЕФА прокомментировал победу азербайджанского клуба «Карабах» в 7-м туре основного этапа Лиги чемпионов над немецким «Айнтрахтом» в Баку со счетом 3:2.

По информации УЕФА, «ни одна из команд изначально не была заинтересована в ничейном результате. Несмотря на это, почти весь матч на табло горел паритетный счет. Камило Дуран быстро открыл счет на добивании с трехметровой дистанции, после чего Джан Узун восстановил равновесие ударом в нижний угол ворот».

«Во второй половине встречи аналогичная ситуация повторилась. Фарес Шайби, выйдя на замену, реализовал пенальти, но сразу же Дуран сравнял счет после контратаки и прострела Эльвина Джафаргулиева. В концовке удача улыбнулась Бахлулу Мустафазаде: он принял прострел Матеуса Сильвы и с близкой дистанции точно пробил под перекладину, принося «Карабаху» победу.

В результате «Карабах» возвращается в середину турнирной таблицы, а «Айнтрахт» досрочно вылетает из Лиги чемпионов», — говорится в публикации.