Президент России Владимир Путин провёл в Кремле совещание, посвящённое ситуации на мировом рынке нефти и газа.

Он заявил, что добыча нефти, зависящая от поставок через Ормузский пролив, может полностью остановиться уже в ближайший месяц. По словам Путина, полное переключение поставок ближневосточной нефти без использования Ормузского пролива в настоящее время нереально.

Он также отметил, что мировые цены на нефть за последнюю неделю выросли на 30%. По его словам, срывы поставок нефти и газа из-за конфликта на Ближнем Востоке наносят удар по всей системе международных экономических отношений.

Путин добавил, что поставки СПГ с Ближнего Востока резко сократились, а восстановление производства может занять недели и месяцы. Он подчеркнул, что нынешние высокие цены на энергоресурсы носят временный характер.

Глава РФ также заявил, что его страна продолжит поставлять нефть и газ надёжным партнёрам, в том числе в Восточной Европе — Венгрии и Словакии.

По его словам, России необходимо не ждать, пока Европа «демонстративно захлопнет дверь» в отношении энергопоставок, а переориентировать объёмы на другие рынки.

При этом Путин отметил, что Россия готова работать с европейскими странами по поставкам нефти и газа, однако ожидает соответствующего сигнала с их стороны.

Он также напомнил, что Россия неоднократно предупреждала: попытки дестабилизировать ситуацию на Ближнем Востоке приведут к росту цен на нефть и газ.