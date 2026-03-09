Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что предпринимаются меры для восстановления свободы судоходства в Ормузском проливе.

Об этом он написал в X во время визита на Кипр.

По словам Макрона, фактическое закрытие морских путей уже оказывает влияние на мировую экономику. Он отметил, что безопасность судоходства планируется обеспечить, в том числе, через морскую операцию Европейского союза «Аспидес».

Французский лидер также сообщил, что в рамках председательства Франции в G7 инициировал координацию на уровне глав государств и правительств для поиска решений энергетических проблем.