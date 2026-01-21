Сегодня агдамский «Карабах» проведет матч седьмого тура основного этапа Лиги чемпионов по футболу. Наша команда сыграет с «Айнтрахтом» (Германия).

Игра пройдет в Баку на стадионе «Тофик Бахрамов» и начнется в 21:45. Главным арбитром назначен Сандро Шерер, ему будут помогать лайнсмены Стефан де Алмейда и Йонас Эрни, а также четвертый рефери Йоханнес фон Мандах. Судейская бригада представляет Швейцарию.

Minval будет вести онлайн-трансляцию матча.

Ранее на данной стадии турнира «Карабах» сыграл с португальской «Бенфикой» (3:2), датским «Копенгагеном» (2:0), испанским «Атлетиком» (1:3), английским «Челси» (2:2), итальянским «Наполи» (0:2) и «Аяксом» из Нидерландов (2:4). Клуб имеет в активе 7 очков и занимает в общей таблице 25-е место.