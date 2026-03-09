Американский сенатор Линдси Грэм раскритиковал власти Саудовской Аравии за отсутствие жёсткой реакции на атаки Ирана.

«Посольство США в Эр-Рияде эвакуируется из-за непрекращающихся атак Ирана на Саудовскую Аравию. Насколько я понимаю, королевство отказывается использовать свои боеспособные вооружённые силы», — заявил он.

Грэм также поставил под сомнение необходимость оборонного соглашения с Эр-Риядом.

«Почему Америка должна заключать оборонное соглашение со страной, которая не желает участвовать в борьбе, представляющей взаимный интерес?» — сказал сенатор.

По его словам, США тратят миллиарды на противостояние Ирану, тогда как Саудовская Аравия «ограничивается заявлениями и действиями в фоновом режиме». Сенатор призвал страны Совета сотрудничества государств Персидского залива активнее участвовать в борьбе с Тегераном.