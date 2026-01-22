Представители США сегодня приедут в Москву. Они ждали, как пройдет наша встреча с президентом Трампом. Сейчас они отправятся в Москву, а представители моей команды будут говорить с представителями команды США. Это будет первая трехсторонняя встреча в Эмиратах — завтра и послезавтра. Я надеюсь, что Объединенные Арабские Эмираты в курсе, потому что американцы любят вообще удивлять всех, но эта встреча должна состояться.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский. Он добавил, что это «очень важно с тактической точки зрения».

«Я надеюсь, на самом деле, россияне должны быть готовы к компромиссу, потому что к компромиссу должна быть готова не только украинская сторона», — отметил Зеленский.

Он не знает, в какое время пройдет встреча: «Может быть, встреча пройдет не сразу, может быть, нужно будет подождать».

«Но завтра и послезавтра у нас запланированы трехсторонние встречи. Это лучше, чем полное отсутствие диалога. У нас украинцы живут без электричества, нас ежедневно атакуют. Но и россиянам также приходится непросто. Мы отвечаем на эти российские нападения», — заявил Зеленский.

«Конечно, завтра нам не удастся остановить эту войну. Но если война продолжится, вы должны понимать, что Россия начнет проигрывать. Проигрывать в численности. Или же Путин проведет дополнительную мобилизацию», — подытожил президент Украины.