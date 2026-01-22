Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что европейские страны часто говорят о будущем, но избегают конкретных действий. Его слова прозвучали на Давосском форуме 22 января после встречи с президентом США Дональдом Трампом.

«Еще в прошлом году здесь, в Давосе, я завершил свою речь словами: «Европа должна знать, как защищаться». Прошел год, и ничего не изменилось», — отметил украинский лидер.

Зеленский подчеркнул, что американский президент Дональд Трамп вводит против России более жесткие санкции, которые Европа сама не может ввести. По его словам, России удалось сделать так, чтобы Европа не смогла использовать замороженные активы для оказания помощи Украине.