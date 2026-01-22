В Yeni klinika сегодня утром реализована первая в Азербайджане роботизированная операция. Для этого использована система мед-бот. Об этом заявил председатель правления Объединения по управлению территориальными медицинскими подразделениями (TƏBİB) Вугар Гурбанов, выступая на брифинге по случаю запуска первой роботизированной операции.

По его словам, четыре азербайджанских хирурга прошли обучение для использования малоинвазивного метода операции. Кроме того, в режиме реального времени в случае каких-либо технических или операционных сложностей к операции смогут подключаться турецкие специалисты.

«Данная услуга будет доступна для всех, естественно, по рекомендации врача»,- сказал Гурбанов.

Он отметил, что роботизированная система отвечает современным стандартам безопасности. Вскоре роботизированные операции будут проводиться и в других клиниках. По мере роста пакета медуслуг число операций будет расти. В связи с этим «Ени Клиника» будет выполнять роль учебного центра.

По словам же руководителя Центра хирургии и трансплантации клиники Эльдара Ахмедова, первым пациентом роботизированной операции стал 22 летний юноша, которому была проведена холецистэктомия. В настоящее время пациент переведен в палату, его состояние стабильно.

Он отметил, что в будущем внедрение данной системы в регионах позволит проводить роботизированные операции в районах, управление которыми будет осуществляться из Баку.

Он также добавил, что очень скоро в клинике буду проводиться роботизированные операции по пересадке почек.

Что такое роботизированная хирургия? Роботизированная операция — это малоинвазивный хирургический подход, при котором хирурги используют роботы-системы для выполнения сложных процедур с повышенной точностью. Сами системы не работают автономно. Они полностью контролируются хирургами, которые направляют каждое движение.

Отметим, что роботизированная система обеспечивает трехмерное изображение хирургической области высокого разрешения. Улучшенное управление рукой благодаря гибким инструментам. Повышенная точность при выполнении деликатных процедур. Роботизированная хирургия широко используется в таких областях медицины, как урология, гинекология, ортопедия, общая хирургия, онкология и лечение грыж.

Понимание процесса помогает уменьшить страх и растерянность. Хирург сидит за пультом управления. Роботизированные манипуляторы удерживают специализированные хирургические инструменты. Каждое движение хирурга преобразуется в точные действия. Вместо больших разрезов используются небольшие надрезы. Такой подход позволяет хирургам проводить операции с исключительным контролем, минимизируя при этом воздействие на окружающие ткани.