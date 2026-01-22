ЗАО «Бакинский метрополитен», как уже сообщалось, обозначил планы по расширению сети станций и инфраструктурных объектов. Как сообщает Minval, в связи с этим администрация метрополитена на текущий год запланировала завершение четырех проектов, реализуемых в рамках Государственной программы на 2025–2030 годы по совершенствованию транспортной инфраструктуры Баку и окрестностей, а также Концептуального проекта развития линий Бакинского метрополитена.

Итак, с учетом растущего пассажиропотока, до 2030 года планируется построить 10 новых станций метро. Согласно Концептуальной схеме развития линий Бакинского метрополитена, общая сеть метрополитена будет включать 5 линий, 76 станций, 6 электродепо и 119,1 км линий. В планах на будущее приоритетным является строительство 51 новой станции и дополнительных 84,3 км линий метро. Эти проекты обеспечат комфорт пассажиропотока и внесут вклад в стратегию устойчивой мобильности города.

Но пока в рамках строительства 10-ти станций в метрополитене будут разделены красная и зеленая ветки метро. Также запланировано усовершенствование инфраструктуры депо и т.д.

А чего же стоит ждать пассажирам в 2026 году?

Уже в ближайшие месяцы в Баку завершится реализация первого этапа проекта по строительству Дарнагюльского электродепо. Всего в ближайшие годы намечено довести численность электродепо до трех. Дарнагюльское электродепо является одной из основных составляющих проекта разделения зеленой и красной веток на станции метро «28 Мая». Сегодня услуги как по зеленой, так и по красной веткам оказывает только Наримановское депо, чего недостаточно для обеспечения независимой работы зеленой линии и в то же время для запуска строительства новых тоннелей в целях разделения путей на станции «28 Мая». Дарнагюльское электродепо занимает площадь 16 с половиной гектаров. В целом, планируется построить более 40 объектов.

Затем уже открытие Дарнагюльского электродепо позволит приступить к физическому разделению зеленой и красной линий, пересекающихся на станции метро «28 Мая», реализация которого запланирована на этот год. В ближайшее время начнётся прокладка тоннелей, после завершения которых поезда будут курсировать по линиям раздельно. Известно, что работы на подготовительных шахтах у станций «28 Мая» и «Джафар Джаббарлы» уже завершены. Разделение линий подразумевает строительство нового соединительного тоннеля, длиной около 200 метров, между станциями «Джафар Джаббарлы» и «Низами». Во время строительства обоих тоннелей, являющихся составной частью проекта по разделению линий, движение между станциями «Низами» и «28 Мая» будет приостановлено. Ожидается, что разделение линий снизит пассажирскую нагрузку, сократит время в пути и уменьшит пробки на наземном транспорте.

До конца года, вероятнее всего, во второй половине, метрополитен готовится к открытию новой станции В-4 – одной из глубокозалегающих – пятой станции метро по фиолетовой ветке В-4. Уже к концу года станция должна быть сдана в эксплуатацию. Расположена она между Спортивным комплексом имени Гейдара Алиева и Клиническим медицинским центром. Данная станция станет первой в числе 10-ти новых станций метро, которые должны быть запущены до 2030 года. В-4 имеет ряд преимуществ, которые отличают ее от других, привычных всем станций.

Она залегает на глубине, равной высоте десятиэтажного дома. Спроектирована таким образом, что пассажирам придется спуститься под землю на несколько уровней, прежде чем сесть в вагон. Спустившись вниз, нужно будет проехать на эскалаторах еще два уровня, чтобы выйти на платформу. Станция B-4, строительство которой с учётом рельефа местности ведётся на глубине 29–31 метров, имеет длину 167,7 метров и состоит из четырех уровней. Для межуровневых переходов предусмотрено 19 эскалаторов, а для пассажиров с ограниченными возможностями – 5 лифтов. На станции будет четыре входа и выхода. В настоящее время строительство двух из них завершено, работы по остальным продолжаются.

К концу года завершится ремонт на станции «Ази Асланов». На тупиковых путях ведется капитальный ремонт, укрепляются покрытия и стены, старые блоки заменяются новыми, выполняются антикоррозийные и гидроизоляционные работы.